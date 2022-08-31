Москвич спрятал труп отца в шкафу и залил монтажной пеной

В квартире на улице Судостроительная на юге Москвы 53-летний мужчина спрятал труп отца в стенном шкафу и залил монтажной пеной. О происшествии пишет «Московский комсомолец».

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова © РИА Новости / Наталья Селиверстова

По данным издания, тело 85-летнего нашли после сигнала соседей. Горожане утверждали, что из квартиры шел неприятный запах.

Сотрудники полиции позже выяснили, что пенсионер долгое время был прикован к кровати. Вместе с ним проживал сын, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Он не сумел объяснить, что произошло. Сейчас по факту происшествия начато расследование.

Ранее сообщалось, что в коммунальной квартире на Земляном Валу в центре Москвы нашли тело одного из пожилых жильцов. 63-летний мужчина скончался около 20 дней назад, все это время он пролежал в своей комнате, однако соседи не замечали этого.