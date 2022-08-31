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31 августа

Россиянина оштрафовали за призывы к расправе над силовиками в соцсетях

Lenta.ru

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга оштрафовал на 300 тысяч рублей жителя Курганской области, призывавшего к насилию в отношении правоохранителей, сообщает агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

Россиянина оштрафовали за призывы к расправе над силовиками
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

По данным инстанции, житель Урала размещал в соцсетях комментарии, в которых призывал к расправе над силовиками и чиновниками. Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону.

После этого пользователя задержали, россиянин признался в содеянном.

8 июля сообщалось, что под Смоленском оперативники задержали уроженца Якутии за призывы к расправе над местными чиновниками.

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