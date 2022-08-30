Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский Airbus, который следовал из Москвы в Екатеринбург, запросил экстренную посадку в Казани. Об этом сообщает ТАСС.
Спустя примерно час в воздухе самолёт подал сигнал тревоги и поменял курс на посадку в Казани. Решение о смене курса было принято, когда самолёт пролетал над Марий Эл.
Причина внеплановой посадки пока не названа.
Ранее стало известно, что рейс «Уральских авиалиний» опоздал в Екатеринбург из-за сбоя навигации.
«При выполнении взлетных процедур КВС принял решение о возврате на МС с предварительного старта по причине рассогласования навигационных систем», – сообщили представители «Уральских авиалиний».