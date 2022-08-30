Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский Airbus, который следовал из Москвы в Екатеринбург , запросил экстренную посадку в Казани . Об этом сообщает ТАСС.

Спустя примерно час в воздухе самолёт подал сигнал тревоги и поменял курс на посадку в Казани. Решение о смене курса было принято, когда самолёт пролетал над Марий Эл.