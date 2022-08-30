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18 минут назад

Самолет из Москвы подал сигнал тревоги

Елена Прошина

Пассажирский Airbus, который следовал из Москвы в Екатеринбург, запросил экстренную посадку в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спустя примерно час в воздухе самолёт подал сигнал тревоги и поменял курс на посадку в Казани. Решение о смене курса было принято, когда самолёт пролетал над Марий Эл.

Причина внеплановой посадки пока не названа.

Вылетевший из Москвы Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги

Ранее стало известно, что рейс «Уральских авиалиний» опоздал в Екатеринбург из-за сбоя навигации.

«При выполнении взлетных процедур КВС принял решение о возврате на МС с предварительного старта по причине рассогласования навигационных систем», – сообщили представители «Уральских авиалиний».

Происшествия,Уральские авиалинии,
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