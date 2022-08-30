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1 час назад

Мощный тайфун приближается к южному побережью Японии

Мир24

Мощный тайфун «Хиннамнор» движется к островам на юге Японии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на японское Национальное метеорологическое агентство.

Мощный тайфун приближается к южному побережью Японии
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Сообщается, что вечером во вторник тайфун находился в 340 километрах от островов Бородино, входящих в префектуру Окинава. Тайфун движется со скоростью около 30 километров в час, порывы ветра достигают 252 километров в час.

Согласно прогнозам, непогода достигнет островов вечером в среду, а порывы ветра усилятся до 270 километров в час. В регионе ожидаются ливневые дожди и ураганные ветры, которые могут привести к обрушению домов. Жителей призвали соблюдать осторожность.

«Лучше перебраться в прочные здания до подхода урагана», – предупредили в метеослужбе.

В Японии в настоящее время продолжается сезон тайфунов – в год на острова обрушивается до 20 штормов различной силы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург пришел циклон «Орнелла» и принес с собой холод и дождь. МЧС предупреждают граждан и о сильном ветре. В городе повысили уровень погодной опасности.

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