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1 час назад

Обвиняемый в госизмене Сафронов сказал свое последнее слово

Ura.Ruиещё 1

Обвиняемый в госизмене журналист, экс-советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов заявил о невиновности в своем последнем слове. Его заявление опубликовала «Русская служба BBC».

Обвиняемый в госизмене Сафронов сказал свое последнее слово
Фото: ura.ruura.ru

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие, — это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа», — заявил Иван Сафронов.

По его словам, в его уголовном деле нет ни единого слова о том, что кто-либо когда-то знакомил Сафронова с гостайной, как и о том, что он хотя бы держал в руках секретные документы. «Потому что я не только не держал, но и не видел», — заключил журналист.

Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года по подозрению в госизмене и работе на спецслужбы Чехии. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием. Обвинение запрашивает Сафронову 24 года лишения свободы. Также прокуратура требует выписать ему штраф на полмиллиона рублей и изъять его имущество.

Происшествия,Иван Сафронов,Роскосмос,
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