Обвиняемый в госизмене Сафронов сказал свое последнее слово

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие, — это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа», — заявил Иван Сафронов.

По его словам, в его уголовном деле нет ни единого слова о том, что кто-либо когда-то знакомил Сафронова с гостайной, как и о том, что он хотя бы держал в руках секретные документы. «Потому что я не только не держал, но и не видел», — заключил журналист.