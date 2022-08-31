Залитый монтажной пеной труп обнаружили в шкафу в Москве

Труп 85-летнего мужчины обнаружили в квартире на юге столицы, сообщает в среду, 31 августа, Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. 53-летний сын умершего, живший с ним в одной квартире не смог объяснить обстоятельства смерти отца, сейчас его госпитализировали в один из столичных стационаров для оказания психиатрической помощи.