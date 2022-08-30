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1 час назад

Сафронов в последнем слове в суде назвал абсурдом обвинения в шпионаже

Daily Storm

Журналист не признал вины и связал уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью

Бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов в своем последнем слове в суде назвал абсурдом выдвинутые обвинения в шпионаже. Сафронов также не признал вины и связал уголовное преследование с журналистской деятельностью. Гособвинение ранее запросило для журналиста 24 года колонии строгого режима. Приговор Сафронову огласят 5 сентября.

«Все, что пыталось сделать следствие, — это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа», — утверждает журналист.

Он обратил внимание, что уже более двух лет находится в следственном изоляторе «Лефортово» под стражей.

«[Почти] столько же шло предварительное следствие. Перед этим я более шести лет находился под колпаком российских спецслужб», — добавил Сафронов.

Журналист выразил уверенность, что уголовное дело связано с его профессиональной деятельностью:

«Мои разговоры с людьми из оборонки, правительства, других структур по телефону названы попыткой выведывания информации. Но это абсурд: после всех разговоров по обсуждаемым темам в «Коммерсанте» и «Ведомостях» выходили мои заметки».

Также Сафронов считает, что в деле отсутствуют доказательства, что он хоть раз взаимодействовал с секретной документацией, а свидетели не смогли подтвердить версию следствия о «шпионской деятельности», пишет РБК.

Обвинение потребовало 24 года колонии для Ивана Сафронова

По словам Сафронова, журналист из Чехии Мартин Лариш дал в суде правдивые показания в качестве свидетеля. Сафронов также добавил: , сведения, что Лариш является сотрудником разведки иностранного государства, «основываются на одной-единственной справке из СВР, которая на 99% повторяет биографию Мартина, опубликованную на его интернет-ресурсе».

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