Более 1 тысячи человек погибли в результате наводнения в Пакистане

Официальный представитель пакистанского МИД Асим Ифтихар заявил, что более 1 тыс. человек погибли в результате наводнения в Пакистане.
«Чтобы вы представляли масштаб бедствия: оно затронула более 33 млн человек. Более 1100 погибли, в том числе женщины и дети. Более 1600 ранены», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что более 1 млн домов полностью или частично разрушены. Также в результате удара стихии погибли более 700 тыс. голов скота.
Ранее сообщалось, что в Индии в результате оползней и наводнений погибли по меньшей мере 22 человека.