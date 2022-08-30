В Москве голый мужчина напал на пенсионерку

В столичном районе Чертаново полностью обнаженный мужчина набросился на пожилую женщину. Кадрами с места произошедшего поделился Telegram-канал «Москва 24». Отмечается, что мужчина повалил женщину на землю. После этого ей на помощь поспешили прохожие — они и спасли ее от дальнейших выходок нудиста.

Спустя некоторое время хулигана обнаружили купающимся в фонтане вблизи торгового центра Columbus, который находится в ста метрах от станции метро «Пражская». Мужчина плескался водой в людей, однако за рукоприкладство больше не брался.

Ранее стало известно, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга голый мужчина разгуливал по детской площадке. Инцидент произошел рядом с домом 12/1 по улице Захарова. Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина без трусов, но в тапках не спеша идет по двору с большим количеством прохожих, в том числе детей.