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1 час назад

Задержан подозреваемый в убийстве отца экс-игрока «Зенита»

Мария Иванова

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца экс-игрока «Зенита» Баселя Абдулфаттаха. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Задержан подозреваемый в убийстве отца экс-игрока «Зенита»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отец футболиста, 61-летний уроженец Сирии Мансур Абдулфаттах, был убит в ночь на 30 августа в поселке Коробицыно Ленинградской области.

Источник 78.ru в правоохранительных органах заявил, что на Абдулфаттаха-старшего напал «неадекватный» мужчина и ударил его камнем.

Жена Мансура Абдулфаттаха заявила, что нападавшей болен шизофренией, но «не лечился и выпивал». По ее словам, на ее мужа он напал во время очередного приступа.

По данным «Mash на Мойке», подозреваемого задержали в МФЦ, куда он пришел менять документы. Сотрудники центра обратили на него внимание и вызвали полицию.

Происшествия,Зенит,
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