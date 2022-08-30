Задержан подозреваемый в убийстве отца экс-игрока «Зенита»

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца экс-игрока «Зенита» Баселя Абдулфаттаха. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Отец футболиста, 61-летний уроженец Сирии Мансур Абдулфаттах, был убит в ночь на 30 августа в поселке Коробицыно Ленинградской области.

Источник 78.ru в правоохранительных органах заявил, что на Абдулфаттаха-старшего напал «неадекватный» мужчина и ударил его камнем.

Жена Мансура Абдулфаттаха заявила, что нападавшей болен шизофренией, но «не лечился и выпивал». По ее словам, на ее мужа он напал во время очередного приступа.