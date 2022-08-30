В москвичку выстрелили за пение на балконе

В Москве неизвестный выстрелил в глаз женщины, которая поздно вечером пела в караоке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По информации издания, вечером 28 августа две москвички решили спеть, находясь на балконе жилого дома на Молдавской улице. Примерно в 22:00 в их сторону раздался выстрел, ранивший в глаз одну из женщин. 31-летнюю пострадавшую госпитализировали с повреждением роговицы и тяжелой контузией глазного яблока.

После происшествия было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, пишет издание.