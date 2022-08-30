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37 минут назад

В москвичку выстрелили за пение на балконе

Lenta.ru

В Москве неизвестный выстрелил в глаз женщины, которая поздно вечером пела в караоке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В москвичку выстрелили за пение на балконе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, вечером 28 августа две москвички решили спеть, находясь на балконе жилого дома на Молдавской улице. Примерно в 22:00 в их сторону раздался выстрел, ранивший в глаз одну из женщин. 31-летнюю пострадавшую госпитализировали с повреждением роговицы и тяжелой контузией глазного яблока.

После происшествия было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, пишет издание.

Ранее пьяный житель Калининграда, которого разозлили катающиеся на самокатах детьми, открыл стрельбу во дворе жилого дома. При обыске в квартире россиянина полиция нашла банку с порохом, а также 22 шумовых и сигнальных патрона.

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