Станция «Владикино» московского метрополитена закрыта «по техническим причинам» на вход и выход. Об этом сообщает телеканала «Звезда».

Издание привело видео, на котором сотрудники метрополитена и полицейские оповещают пассажиров о том, что вход на станцию закрыт, и просят воспользоваться наземным транспортом. При этом поезда проезжают «Владыкино» не останавливаясь.

По предварительным данным, причиной закрытия станции на Серпуховско-Тимирязевской линии стал едкий запах брома из случайно разбитой банки, заявил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

«Мужчина случайно разбил небольшую банку с бромом возле входа. Ждут специалистов для дезактивации и промывки места разлива», - пояснил он.