Станция «Владикино» московского метрополитена закрыта «по техническим причинам» на вход и выход. Об этом сообщает телеканала «Звезда».
Издание привело видео, на котором сотрудники метрополитена и полицейские оповещают пассажиров о том, что вход на станцию закрыт, и просят воспользоваться наземным транспортом. При этом поезда проезжают «Владыкино» не останавливаясь.
По предварительным данным, причиной закрытия станции на Серпуховско-Тимирязевской линии стал едкий запах брома из случайно разбитой банки, заявил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«Мужчина случайно разбил небольшую банку с бромом возле входа. Ждут специалистов для дезактивации и промывки места разлива», - пояснил он.
28 июля было приостановлено движение поездов от станции «Орехова» до «Автозаводской» московского метро после того, как на пути упал человек. 20 июля аналогичный случай произошел на Люблинско-Дмитровской ветке метро Москвы. Из-за инцидента остановили движение вагонов от станции «Дубровка» до «Марьиной Рощи», примерно через час их ввели в график.