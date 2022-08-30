Обвинение потребовало 24 года колонии для Ивана Сафронова

Представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов во вторник в ходе прений сторон попросил суд приговорить советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, к 24 годам лишения свободы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Мосгорсуде, где слушается дело.

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"Представитель гособвинения потребовал признать Сафронова виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в суде.

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Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него было возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. По словам подсудимого, он занимался исключительно журналистской деятельностью и допуска к государственной тайне не имел, поэтому обвинения в отношении него безосновательны.

Сафронову вменяется совершение государственной измены в форме шпионажа, в том числе в соучастии с другим лицом. По версии следствия, им оказался политолог Демури Воронин: журналист передал ему информацию о деятельности российских военных в Сирии, которую тот переслал представителям Цюрихского университета и Федеральной разведывательной службе Германии. По словам адвоката Ивана Павлова (признан в РФ иноагентом), в ФСБ полагают, что эти данные могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск. Как утверждает Павлов, в материалах дела сказано, что Воронин заплатил за переданные данные $248.