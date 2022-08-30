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11 минут назад

Станцию метро Москвы закрыли из-за разбитой банки с бромом

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро закрыли станцию «Владыкино» из-за резкого запаха брома, сообщили в экстренных службах.

Названа причина закрытия станции метро "Владыкино"
Фото: ТАССТАСС

«Мужчина случайно разбил небольшую банку с бромом возле входа», – сказал собеседник РИА «Новости».

Из-за запаха пришлось временно перекрыть доступ людей к станции. «Ждут специалистов для дезактивации и промывки места разлива брома», – добавил источник.

Бром – ядовитое химическое вещество красно-бурого цвета, имеет неприятный резкий запах.

В январе станцию метро «Старая деревня» в Петербурге закрыли из-за задымления на втором этаже административного здания над кассовым залом.

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