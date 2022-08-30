По его словам, инцидент произошел три дня назад — он встретил школьницу у одного из цветочных магазинов в Новоомске. Мужчина предложил ей купить коробку конфет, а деньги на них он хотел достать как раз у продавщицы цветов. Ее на месте не оказалось. Недолго думая, он повел девочку в сторону пилорамы, подальше от жилых строений. Не дойдя до пилорамы, он три раза ударил ее кулаком по лицу, после чего изнасиловал. Позже ей удалось вырвать из рук насильника. Сам мужчина отправился в Омск. Он уточнил, что прятался от сотрудников полиции на одном из местных кладбищ.