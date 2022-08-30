Участниц Pussy Riot задержали в Швейцарии

Три участницы группы Pussy Riot были задержаны в понедельник вечером в общине Ваберн близ Берна и препровождены в наручниках в полицейский участок за то, что они нарисовали на стене граффити антивоенного содержания, сообщила во вторник газета Blick. В кантональной полиции Берна корреспонденту ТАСС сообщили, что задержание трех женщин в Ваберне имело место, однако отказались подтвердить или опровергнуть сведения СМИ о том, что речь идет об участницах Pussy Riot.
"Вчера вечером в Ваберне была проведена операция полиции в связи с поступившей информацией о том, что несколько человек рисуют граффити на улице Фришинвег. По прибытии на место полицейские обнаружили трех женщин. Они были задержаны и препровождены в полицейский участок для более тщательной проверки", - заявил корреспонденту ТАСС представитель органов правопорядка. Он отметил, что у этих женщин был с собой аэрозольный баллончик. После проверки в полиции они были отпущены.
Отвечая на вопрос о том, будет ли у этого дела продолжение, в частности в плане судебного преследования, представитель полиции Берна пояснил: "Что касается нас, то эти женщины отпущены. Что же касается последствий, то все зависит от намерений собственника имущества, которому был нанесен ущерб". Собственник "должен решить, подавать жалобу или нет".
По данным Blick, участницы Pussy Riot "были арестованы в понедельник в районе Ваберн города Кёниц из-за антивоенного граффити". На фотоснимке, который размещен на сайте газеты, фигурирует надпись WAR KM, нанесенная белой краской на стену. Как уточняет издание, в понедельник вечером стражи порядка "появились внезапно", поэтому "граффити не было завершено". В кантональной полиции газете сообщили, что полицейские надели наручники на задержанных в Ваберне трех женщин. По данным Blick, Pussy Riot сейчас совершает "большое европейское турне". Выступление группы запланировано и на вечер вторника, "однако пока не ясно, состоится ли концерт", отметило издание.