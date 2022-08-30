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14 минут назад

СМИ: полиция Швейцарии доставила в участок участниц группы Pussy Riot

ТАССиещё 1

Три участницы группы Pussy Riot были задержаны в понедельник вечером в общине Ваберн близ Берна и препровождены в наручниках в полицейский участок за то, что они нарисовали на стене граффити антивоенного содержания, сообщила во вторник газета Blick. В кантональной полиции Берна корреспонденту ТАСС сообщили, что задержание трех женщин в Ваберне имело место, однако отказались подтвердить или опровергнуть сведения СМИ о том, что речь идет об участницах Pussy Riot.

Участниц Pussy Riot задержали в Швейцарии
Фото: Участники Pussy Riot во время акции на Лобном месте на Красной площади, январь 2012 года Denis Sinyakov/ReutersУчастники Pussy Riot во время акции на Лобном месте на Красной площади, январь 2012 года Denis Sinyakov/Reuters

"Вчера вечером в Ваберне была проведена операция полиции в связи с поступившей информацией о том, что несколько человек рисуют граффити на улице Фришинвег. По прибытии на место полицейские обнаружили трех женщин. Они были задержаны и препровождены в полицейский участок для более тщательной проверки", - заявил корреспонденту ТАСС представитель органов правопорядка. Он отметил, что у этих женщин был с собой аэрозольный баллончик. После проверки в полиции они были отпущены.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли у этого дела продолжение, в частности в плане судебного преследования, представитель полиции Берна пояснил: "Что касается нас, то эти женщины отпущены. Что же касается последствий, то все зависит от намерений собственника имущества, которому был нанесен ущерб". Собственник "должен решить, подавать жалобу или нет".

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По данным Blick, участницы Pussy Riot "были арестованы в понедельник в районе Ваберн города Кёниц из-за антивоенного граффити". На фотоснимке, который размещен на сайте газеты, фигурирует надпись WAR KM, нанесенная белой краской на стену. Как уточняет издание, в понедельник вечером стражи порядка "появились внезапно", поэтому "граффити не было завершено". В кантональной полиции газете сообщили, что полицейские надели наручники на задержанных в Ваберне трех женщин. По данным Blick, Pussy Riot сейчас совершает "большое европейское турне". Выступление группы запланировано и на вечер вторника, "однако пока не ясно, состоится ли концерт", отметило издание.

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