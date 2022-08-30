Разъяренный бык запрыгнул на трибуны в время родео в США

Во Флориде разъяренный бык пробил борт и запрыгнул на трибуны во время родео. Как сообщает Zvezdanews, хозяину животного верхом на лошади удалось быстро его поймать и вернуть на арену.
Отмечается, что бык вызвал серьезную панику среди зрителей — люди начали в ужасе прыгать через стулья в попытке сбежать от животного. Однако, когда загонщику удалось усмирить и отвести зверя, они осыпали его бурными аплодисментами. Среди посетителей никто не пострадал.
Напомним, что примерно год назад аналогичный случай произошел в штате Айдахо. Во время шоу разъяренный бык скинул наездника, продолжил бегать по арене, а потом, подбежав к трибуне, внезапно запрыгнул на нее. Однако ему не удалось перепрыгнуть через тросовое ограждение — оно порвалось, животное потеряло равновесие и упало обратно.