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1 час назад

Разъяренный бык запрыгнул на трибуны в время родео в США

Никита Бородкин

Во Флориде разъяренный бык пробил борт и запрыгнул на трибуны во время родео. Как сообщает Zvezdanews, хозяину животного верхом на лошади удалось быстро его поймать и вернуть на арену.

Разъяренный бык запрыгнул на трибуны в время родео в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что бык вызвал серьезную панику среди зрителей — люди начали в ужасе прыгать через стулья в попытке сбежать от животного. Однако, когда загонщику удалось усмирить и отвести зверя, они осыпали его бурными аплодисментами. Среди посетителей никто не пострадал.

Напомним, что примерно год назад аналогичный случай произошел в штате Айдахо. Во время шоу разъяренный бык скинул наездника, продолжил бегать по арене, а потом, подбежав к трибуне, внезапно запрыгнул на нее. Однако ему не удалось перепрыгнуть через тросовое ограждение — оно порвалось, животное потеряло равновесие и упало обратно.

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