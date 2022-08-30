Москвича задержали за избиение до смерти знакомого возле дома

Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого в избиении знакомого до смерти в ходе пьяной ссоры возле дома в столичном районе Крылатское. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова .

«Расследуется уголовное дело в отношении уроженца Волгограда 1982 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», - рассказала Иванова.

По версии следствия, вечером 25 августа возле подъезда жилого дома на Осеннем бульваре между двумя мужчинами в ходе распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой один из них жестоко избил своего собутыльника. Потерпевший был госпитализирован в медучреждение с множественными телесными повреждениями, где вскоре скончался.