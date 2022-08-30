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1 час назад

Мужчину задержали за избиение до смерти знакомого возле дома на западе Москвы

Агентство «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого в избиении знакомого до смерти в ходе пьяной ссоры возле дома в столичном районе Крылатское. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Москвича задержали за избиение до смерти знакомого возле дома
Фото: ТАССТАСС

«Расследуется уголовное дело в отношении уроженца Волгограда 1982 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», - рассказала Иванова.

По версии следствия, вечером 25 августа возле подъезда жилого дома на Осеннем бульваре между двумя мужчинами в ходе распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой один из них жестоко избил своего собутыльника. Потерпевший был госпитализирован в медучреждение с множественными телесными повреждениями, где вскоре скончался.

«Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ходе допроса он полностью признал свою вину. В ближайшее врем следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», - отметила представитель ведомства.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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