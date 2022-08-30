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38 минут назад

Муж экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой заявил в полицию, требуя вернуть дочь

Газета.Ru

Муж экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой подал заявление в полицию с требованием вернуть 11-летнюю дочь, которая находится у его жены. Об этом сообщает SHOT.

Муж экс-редактора Первого канала Овсянниковой заявил на нее в полицию
Фото: Дмитрий Мальтера/«Газета.Ru»Дмитрий Мальтера/«Газета.Ru»

Уточняется, что днем ранее девочка отправилась домой к матери, которая сейчас находится под домашним арестом. Овсянникова обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ — ей грозит до 10 лет лишения свободы. Московский суд отправил Марину Овсянникову под домашний арест до 9 октября после обвинения в распространении фейков про российскую армию из-за ее пикета на Софийской набережной Москвы.

14 марта 2022 года Овсянникова с плакатом пацифистского содержания ворвалась в студию Первого канала во время съемки выпуска новостей. Впоследствии она была оштрафована на 30 тыс. руб. по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления.

Происшествия,Марина Овсянникова,Первый канал,
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