Участниц Pussy Riot задержали в Швейцарии

Участницы коллектива Pussy Riot Мария Алехина, Людмила Штейн и Тасо Плетнер были задержаны в швейцарском городе Берне. Об этом стало известно из соцсетей участниц панк-рок-проекта.
Уточняется, что полиция задержала девушек при попытке нарисовать на дорожном бордюре антивоенное граффити. Все трое были доставлены в полицейский участок, однако позднее их освободили и довезли до отеля.
Участницы коллектива Людмила Штейн и Анна Кузьминых и Мария Алехина объявлены МВД РФ в федеральный розыск.
В мае Алехиной удалось покинуть Россию в униформе курьера после того, как суд заменил ей наказание по «санитарному делу» с ограничения свободы на реальный срок в исправительной колонии общего режима.
Коллектив Pussy Riot стал известен после своего «панк-молебна» в храме Христа Спасителя в 2012 году. Позднее участницы группы неоднократно становились инициаторами скандалов и правонарушений в России.