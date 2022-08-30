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42 минуты назад

Участниц Pussy Riot задержали в Швейцарии за попытку нарисовать граффити

Газета.Ruиещё 1

Участницы коллектива Pussy Riot Мария Алехина, Людмила Штейн и Тасо Плетнер были задержаны в швейцарском городе Берне. Об этом стало известно из соцсетей участниц панк-рок-проекта.

Участниц Pussy Riot задержали в Швейцарии
Фото: Mikhail Metzel/APMikhail Metzel/AP

Уточняется, что полиция задержала девушек при попытке нарисовать на дорожном бордюре антивоенное граффити. Все трое были доставлены в полицейский участок, однако позднее их освободили и довезли до отеля.

Участницы коллектива Людмила Штейн и Анна Кузьминых и Мария Алехина объявлены МВД РФ в федеральный розыск.

В мае Алехиной удалось покинуть Россию в униформе курьера после того, как суд заменил ей наказание по «санитарному делу» с ограничения свободы на реальный срок в исправительной колонии общего режима.

Коллектив Pussy Riot стал известен после своего «панк-молебна» в храме Христа Спасителя в 2012 году. Позднее участницы группы неоднократно становились инициаторами скандалов и правонарушений в России.

Происшествия,Мария Алехина,Иисус Христос,МВД России,
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