Участниц Pussy Riot задержали в Швейцарии

Участницы коллектива Pussy Riot Мария Алехина, Людмила Штейн и Тасо Плетнер были задержаны в швейцарском городе Берне. Об этом стало известно из соцсетей участниц панк-рок-проекта.

Фото: Mikhail Metzel/AP Mikhail Metzel/AP

Уточняется, что полиция задержала девушек при попытке нарисовать на дорожном бордюре антивоенное граффити. Все трое были доставлены в полицейский участок, однако позднее их освободили и довезли до отеля.

Участницы коллектива Людмила Штейн и Анна Кузьминых и Мария Алехина объявлены МВД РФ в федеральный розыск.

В мае Алехиной удалось покинуть Россию в униформе курьера после того, как суд заменил ей наказание по «санитарному делу» с ограничения свободы на реальный срок в исправительной колонии общего режима.