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1 час назад

Суд в Москве оштрафовал Twitch за отказ удалить интервью с Арестовичем

ТАССиещё 5

Суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch, специализирующийся на тематике компьютерных игр, на 3 млн рублей за отказ удалить видеоинтервью с помощником президента Украины Алексеем Арестовичем. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи номер 422 Москвы, где было принято соответствующее решение. В указанном интервью содержалась недостоверная информация о специальной военной операции российских военнослужащих в Донбассе.

Суд оштрафовал Twitch за отказ удалить интервью с Арестовичем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Суд признал виновным Twitch Interactive Inc. по ч. 2. ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ") и назначил наказание в виде штрафа в 3 млн рублей", - сказали в суде.

Видео дня

Ранее суд в Москве оштрафовал Twich на 2 млн рублей за отказ платформы удалить видеоролик, содержащий недостоверную информацию о событиях в украинском городе Буча

Twitch Interactive - дочерняя структура компании Amazon. Ей принадлежит видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу. Twitch ежегодно приглашает популярных авторов из разных стран, включая СНГ, на публичные мероприятия и закрытые вечеринки. Среди таких: TwitchCon, Twitch Rivals.

В прошлом году Роскомнадзор выявил 46 случаев нарушения закона о персональных данных. Он обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на территорию страны.

Требование о необходимости локализации баз данных российских пользователей в РФ действует с 2015 года, однако ответственность была установлена в 2019 году. На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний, среди которых Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие. За нарушение закона в части локализации предусмотрено наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере до 6 млн рублей, в случае повторного нарушения - до 18 млн рублей.

Происшествия,Алексей Арестович,PayPal,Роскомнадзор,Microsoft,Apple,
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