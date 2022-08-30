Суд оштрафовал Twitch за отказ удалить интервью с Арестовичем

Суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch, специализирующийся на тематике компьютерных игр, на 3 млн рублей за отказ удалить видеоинтервью с помощником президента Украины Алексеем Арестовичем. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи номер 422 Москвы, где было принято соответствующее решение. В указанном интервью содержалась недостоверная информация о специальной военной операции российских военнослужащих в Донбассе.

"Суд признал виновным Twitch Interactive Inc. по ч. 2. ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ") и назначил наказание в виде штрафа в 3 млн рублей", - сказали в суде.

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Ранее суд в Москве оштрафовал Twich на 2 млн рублей за отказ платформы удалить видеоролик, содержащий недостоверную информацию о событиях в украинском городе Буча

Twitch Interactive - дочерняя структура компании Amazon. Ей принадлежит видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу. Twitch ежегодно приглашает популярных авторов из разных стран, включая СНГ, на публичные мероприятия и закрытые вечеринки. Среди таких: TwitchCon, Twitch Rivals.

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