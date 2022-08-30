Мошенник под видом вора в законе обманул россиянина на ₽138 тысяч

23-летний москвич Артем заявил в полицию о телефонном мошенничестве: представившийся вором в законе по кличке Седой выманил у него 138 тысяч рублей. Об этом сообщает Baza .

Молодой человек с друзьями устроил вечеринку на даче и стал вызывать туда проституток. После звонков по номерам профильных сайтов с ним связался мужчина, назвавшийся вором в законе. Он обвинил Артема в поломке кассового аппарата стоимостью два миллиона рублей и потребовал оплатить ремонт. Москвич бросил трубку, но через некоторое время получил сообщение со своим полным именем, адресом и угрозами — неизвестные пугали его похищением с последующим выкупом, который они намеревались получить от родителей Артема.