Пилот летевшего в Турцию самолета потерял сознание

Самолет Jet2, который направлялся в Турцию из Великобритании, экстренно прервал полет и совершил аварийную посадку в Греции, так как один из пилотов потерял сознание во время рейса. Об этом пишет Daily Star.

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Инцидент произошел во вторник, 23 августа, на борту самолета британской авиакомпании Jet2, который летел по маршруту Бирмингем — Анталья. На высоте 30 тысяч футов (около 9000 метров) воздушное судно вошло в зону турбулентности. По словам одного из присутствующих на рейсе, в этот момент «все заметили, что что-то происходит в передней части самолета». Вскоре пассажирам объявили об аварийной посадке в аэропорту греческого города Салоники для оказания неотложной помощи, однако не уточнялось, кому именно она понадобилась.

После приземления самолета в Греции, борт еще около часа стоял на взлетно-посадочной полосе в ожидании машины скорой помощи. Позже пассажиров выпустили в здание терминала — происходящее в аэропорту они описали как «хаос», пожаловавшись на долгое ожидание в неведении. Спустя некоторое время представители авиакомпании подтвердили, что рейс был перенаправлен в Салоники из-за плохого самочувствия одного из пилотов, который упал в обморок.