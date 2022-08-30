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30 минут назад

Стало известно о состоянии изнасилованной 9-летней россиянки

Lenta.ru

Состояние девятилетней школьницы из поселка Новоомский Омской области, над которой надругался мужчина, оценивается как стабильное. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.

Стало известно о состоянии изнасилованной 9-летней россиянки
Фото: ТАССТАСС

«Ребенок находится под наблюдением медиков, состояние оценивается как стабильное», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что у девочки выбиты все зубы, и имеются другие тяжелые травмы.

Нападение на ребенка произошло 28 августа. По информации Следственного комитета региона, 46-летний мужчина обманом завлек девочку на безлюдный пустырь вдали от домов, где применил к ней насилие и совершил в отношении нее преступление сексуального характера. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого задержали в Омске. По данным регионального МВД, пытаясь скрыться после преступления, мужчина провел ночь на кладбище. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и угрозу убийством.

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