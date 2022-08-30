Бывшему российскому мэру дали 15 суток за элитное ралли в Москве

Таганский суд Москвы назначил 15 суток административного ареста экс-мэру Архангельска Александру Донскому. Мужчина признан виновным в нарушении порядка при организации несостоявшегося автопробега в центре столицы. Как сообщает ТАСС, виновным он себя не признал. В ночь на 28 августа силовики задерживали владельцев элитных автомобилей, которые хотели принять участие в роскошном ралли.

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В пробеге планировалось участие более 200 машин люкс-класса. Среди задержанных оказались водители Lamborghini, Ferrari и других авто общей стоимостью порядка 3 млрд рублей.

По данным МВД, всего полицейские выявили 107 правонарушителей, в отношении которых составили протоколы. Среди них оказался и Донской, который в 2005–2007 годах был мэром Архангельска.

29 августа суд признал организатора несостоявшегося автопробега на элитных машинах криптоблогера Алексея Хитрова виновным в организации незаконного массового мероприятия и арестовал их с братом-близнецом Сергеем на 15 суток.