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36 минут назад

В Подмосковье сгорел дом под номером 666

Мослента

Жилой дом под номером 666 в подмосковной деревне сгорел во вторник, 30 августа, сообщает Главное управления МЧС России по Московской области.

В Подмосковье сгорел дом под номером 666
Фото: МЧСМЧС

«В 01:07 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Солнечногорск, деревня Лугинино, дом 666. 03:36 ликвидация», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что при пожаре никто не пострадал. Всего на тушение были привлечены две единицы техники и семь человек.

Ранее в деревне под подмосковным Видном произошел пожар в конном клубе. ЧП попало на видео. Сообщалось, что к тушению пожара было привлечено 62 человека и 19 единиц техники, в том числе 35 человек от МЧС России.

Происшествия,МЧС России,
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