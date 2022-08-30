В Подмосковье сгорел дом под номером 666

Жилой дом под номером 666 в подмосковной деревне сгорел во вторник, 30 августа, сообщает Главное управления МЧС России по Московской области.

Фото: МЧС МЧС

«В 01:07 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Солнечногорск, деревня Лугинино, дом 666. 03:36 ликвидация», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что при пожаре никто не пострадал. Всего на тушение были привлечены две единицы техники и семь человек.