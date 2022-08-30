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36 минут назад

16-летний россиянин пробил камнями голову матери своей подруги

Lenta.ru

В Сергаче Нижегородской области 16-летний подросток пробил голову матери своей девушки из-за того, что та запретила им гулять вместе. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

16-летний россиянин пробил камнями голову матери своей подруги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, пострадавшая была против отношений 15-летней дочери и молодого человека, который с этим не согласился.

В один из дней 16-летний россиянин подкараулил родительницу возле дома и начал швырять в нее камни. В результате 39-летнюю женщину с пробитым лбом и поврежденным носом госпитализировали.

Сотрудники полиции сумели оперативно задержать подростка. В отношении него возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае подростки вломились в чужую квартиру и жестоко избили пожилую хозяйку. На появившемся в соцсетях видеоролике видно, как российский подросток стоит на стуле перед пожилой женщиной. Мальчик называет жительницу Приморья чудовищем и требует, чтобы та вернула тысячу рублей. Не дождавшись ответа, подросток бьет владелицу квартиры по лицу ногой.

Позже полиция в Приморье организовала проверку по видеороликам из соцсетей.

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