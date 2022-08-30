Массовую драку на палках в Новой Москве сняли на видео

В сети появились кадры массовой драки на палках в Новой Москве. Их публикует Telegram-канал SHOT.

На записи видно, как около десяти человек бегают с палками и бьют ими друг друга.

Потасовка произошла в Коммунарке. Как рассказали РИА Новости в столичном главке МВД, по факту случившегося начата проверка. Там добавили, что с заявлениями в полицию никто не обращался.

Ранее в сеть попали кадры массовой драки с участием мигрантов в районе метро «Некрасовка» в Москве.