Двухлетний россиянин упал в канализационный люк и выжил

В Челябинской области двухлетний ребенок упал в канализационный колодец. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

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По данным ведомства, ребенок выжил — он получил ушибы. Открытый канализационный люк находился в районе одного из домов Тракторозаводского района.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины случившегося. Начата проверка.