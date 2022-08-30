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21 минуту назад

Двухлетний россиянин упал в канализационный люк и выжил

Lenta.ru

В Челябинской области двухлетний ребенок упал в канализационный колодец. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Двухлетний россиянин упал в канализационный люк и выжил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, ребенок выжил — он получил ушибы. Открытый канализационный люк находился в районе одного из домов Тракторозаводского района.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины случившегося. Начата проверка.

Ранее в Челябинске 15-летняя школьница провалилась в открытый колодец возле автобусной остановки. Россиянка получила ссадины на руках, к медикам она обращаться не стала.

Происшествия,Следственный комитет,
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