Отмечавший день рождения охранник угнал Mercedes сотрудника РАН

В Москве 22-летний охранник института археологии РАН угнал Mercedes-Benz GLS 450, принадлежащий сотруднику учреждения, и отметил свой день рождения пьяной ездой по городу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 августа. Праздник охраннику пришлось провести на работе. Поднять настроение он решил с помощью алкоголя. Во время смены прибывший в институт сотрудник отдал ему ключи от автомобиля.

Ночью пьяный охранник отправился кататься на чужой машине. Через четыре часа его остановили на дороге на Юго-Западе столицы сотрудники ГИБДД.