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33 минуты назад

В российском регионе стая собак напала на четверых детей

Lenta.ru

В Сызрани рядом с проспектом 50 лет Октября стая бездомных собак напала на четверых детей. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

В российском регионе стая собак напала на четверых детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным СК, собаки напали на детей 10-14 лет на огороженной территории недостроенного здания. Несовершеннолетних госпитализировали.

В прокуратуре российского региона сообщили, что двух пострадавших мальчиков доставили в больницу с ранами ног, двух других детей после осмотра медики отправили лечиться амбулаторно.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Красноярске домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика. Несовершеннолетний погиб после нападения животного от травм головы, шеи, туловища и конечностей. После смерти ребенка СК возбудил уголовное дело.

Происшествия,Следственный комитет,
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