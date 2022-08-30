В Херсоне подорвали автомобиль начальника ГИБДД

В Херсоне произошел взрыв самодельного взрывчатого устройства, под который попал автомобиль начальник местной дежурной части ГИБДД, пишет Telegram-канал Baza. В тот момент в машине находился сам полицейский и его семилетняя дочь. В результате взрыва никто не пострадал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

По сообщениям источника, инцидент произошел утром 30 августа на Паровозном переулке. На месте сработало самодельное взрывчатое устройство, начиненное рублеными гвоздями. В тот момент мимо этого места и проезжал начальник местного ГИБДД. В результате хлопка автомобиль получил различные повреждения.

По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника полиции».

Ранее в Херсонской области в результате огнестрельного ранения скончался зампредседателя военно-гражданской администрации (ВГА) региона по сельскому хозяйству Алексея Ковалева.В СК РФ сообщили, что на Ковалева напали дома 28 августа, он скончался от огнестрельного ранения. Также погибла его сожительница.

Согласно предварительной информации, неизвестные проникли в дом и расстреляли чиновника из помпового ружья. Тело мужчины обнаружила его мать.