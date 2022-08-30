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58 минут назад

Двух полицейских арестовали за избиение распивавшего алкоголь россиянина

Lenta.ru

В Красноярском крае арестовали двух 39-летних сотрудников полиции, избивших 31-летнего россиянина. Об этом во вторник, 30 августа, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Двух полицейских арестовали за избиение распивавшего алкоголь россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, в конце июля ночью во дворе дома поселка Краснокаменск сотрудники МВД заметили распивавшего алкоголь мужчину. Один из полицейских ударил нарушителя кулаком в лицо, а затем потребовал проследовать с ними в отдел. После отказа правоохранители избили свою жертву, однако задержанный сумел вырваться и убежать, но был настигнут. Ему заломили руки и надели наручники.

Позже, уже в отделе, россиянин подвергался избиению на протяжении четырех часов. СКР возбудил в отношении сотрудников уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств») УК РФ.

«В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается»,— рассказала Юлия Арбузова.

Происшествия,Юлия Арбузова,Следственный комитет,
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