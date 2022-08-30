Двух полицейских арестовали за избиение распивавшего алкоголь россиянина

По данным следствия, в конце июля ночью во дворе дома поселка Краснокаменск сотрудники МВД заметили распивавшего алкоголь мужчину. Один из полицейских ударил нарушителя кулаком в лицо, а затем потребовал проследовать с ними в отдел. После отказа правоохранители избили свою жертву, однако задержанный сумел вырваться и убежать, но был настигнут. Ему заломили руки и надели наручники.