В Омске поймали мужчину, изнасиловавшего 9-летнюю девочку

Как сообщается, это ужасное преступление было совершено в Омске 28 августа. Следствие полагает, что подозреваемый встретил 9-летнюю девочку на территории одного из посёлков и обманом завлек ее на безлюдный пустырь, где применил к ней насилие и совершил в отношении неё преступление сексуального характера. После этого он скрылся, а девочку госпитализировали.