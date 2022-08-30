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34 минуты назад

В Омске поймали мужчину, изнасиловавшего 9-летнюю девочку

Свободная прессаиещё 7

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о задержании 46-летнего мужчины, который подозревается в изнасиловании маленькой девочки.

В Омске поймали мужчину, изнасиловавшего 9-летнюю девочку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается, это ужасное преступление было совершено в Омске 28 августа. Следствие полагает, что подозреваемый встретил 9-летнюю девочку на территории одного из посёлков и обманом завлек ее на безлюдный пустырь, где применил к ней насилие и совершил в отношении неё преступление сексуального характера. После этого он скрылся, а девочку госпитализировали.

«В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следователь будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Ранее «Свободная пресса» писала, что в селе под Тюменью девочки-подростки избили и изнасиловали мужчину, опоздавшего на поезд.

Происшествия,Следственный комитет,
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