В Омске поймали мужчину, изнасиловавшего 9-летнюю девочку

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о задержании 46-летнего мужчины, который подозревается в изнасиловании маленькой девочки.
Как сообщается, это ужасное преступление было совершено в Омске 28 августа. Следствие полагает, что подозреваемый встретил 9-летнюю девочку на территории одного из посёлков и обманом завлек ее на безлюдный пустырь, где применил к ней насилие и совершил в отношении неё преступление сексуального характера. После этого он скрылся, а девочку госпитализировали.
«В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следователь будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.
Ранее «Свободная пресса» писала, что в селе под Тюменью девочки-подростки избили и изнасиловали мужчину, опоздавшего на поезд.