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1 час назад

В Лондоне мужчину зарезали в ходе карнавала

Газета.Ru

Молодой мужчина погиб при нападении с ножом в ходе знаменитого карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Об этом сообщает Rival Times со ссылкой на полицейских.

В Лондоне мужчину зарезали в ходе карнавала
Фото: David Goldman/APDavid Goldman/AP

«В понедельник, 29 августа, около 20.00 служащие полиции получили информацию о нападении с ножом... Потерпевшего увезли в больницу в западной части Лондона, где, несмотря на старания медперсонала, он скончался», — пояснили в ведомстве.

В связи со смертью человека начата проверка. Скончавшемуся был 21 год.

Также выяснилось, что за прошедшие выходные во время проведения карнавала были арестованы 209 человек, в том числе за нападения, ношение оружия и иные правонарушения.

Известно, что в Лондоне произошло несколько нападений с ножом во время карнавала. Власти приняли решение применить статью 60 закона об уголовном правосудии и общественном порядке от 1994 года.

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