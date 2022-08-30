В Лондоне мужчину зарезали в ходе карнавала

Молодой мужчина погиб при нападении с ножом в ходе знаменитого карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Об этом сообщает Rival Times со ссылкой на полицейских.

Фото: David Goldman/AP David Goldman/AP

«В понедельник, 29 августа, около 20.00 служащие полиции получили информацию о нападении с ножом... Потерпевшего увезли в больницу в западной части Лондона, где, несмотря на старания медперсонала, он скончался», — пояснили в ведомстве.

В связи со смертью человека начата проверка. Скончавшемуся был 21 год.

Также выяснилось, что за прошедшие выходные во время проведения карнавала были арестованы 209 человек, в том числе за нападения, ношение оружия и иные правонарушения.