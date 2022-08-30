16-летняя девушка сломала шею во время съемки видео для TikTok

Несчастный случай произошел в 2020 году, когда девушка находилась на хоккейном матче. Друзья, с которыми она пришла на игру, начали подстрекать ее принять участие в набиравшем в тот момент популярность TikTok-челлендже. Суть испытания заключалась в том, что два человека выбивают ноги из-под третьего, заставляя его упасть. Платт, которой тогда было 16 лет, призналась, что не хотела в нем участвовать, но поддалась на настойчивые уговоры друзей. В результате девушка крайне неудачно приземлилась на голову и сломала себе три шейных позвонка. Ее доставили в больницу в бессознательном состоянии. Ее друзья также выполнили задание, но им повезло больше, и они остались невредимы.