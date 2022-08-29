Вовк посетила салон красоты до убийства Дугиной

«Я шла на работу, мне сказали, что ко мне пришли. Я шла, а она мимо проходила. Мы естественно пошли ей делать маникюр, педикюр. Она сначала мне не очень понравилась. Она сказала, что приехала сюда с дочкой, что сама из Украины, что сняли в этом доме квартиру. Сама начала говорить про тему войну, что зачем это все нужно, она не понимает, люди гибнут», – сообщила сотрудница салона.