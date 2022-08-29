Дети сожгли макет «Града» под Воронежем

В селе Воробьевка Воронежской области первоклассники случайно сожгли памятник-автомобиль ЗИЛ-131 «Град». Пожар был оперативно потушен, дети не пострадали. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Двое сельчан, шести и семи лет, проникли в кабину макета боевой машины через нижний люк, уточнили в пресс-службе.

В результате неосторожного обращения с огнем мальчики подожгли обшивку сидений. Специалисты экстренных служб оперативно потушили возгорание, площадь которого достигла двух квадратных метров.

Школьники смогли самостоятельно покинуть кабину «Града» сразу после того, как начался пожар, сообщает «Вести Воронеж».