В Подмосковье арестован тренер по теннису за изнасилование своих учениц

В Подольске суд арестовал 60-летнего тренера по теннису, обвиняемого в насилии над малолетними ученицами. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает РЕН ТВ.

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По данным издания, с 2014 по 2021 год российский учитель домогался юных спортсменок, признавался им в любви, приглашал на свидания и делал сюрпризы. Отмечается, что он женат, но уверял школьниц, что разведется с супругой ради них.

Известно, что педофил более десяти раз изнасиловал одну девочку, а также домогался второй спортсменки. Он заходил к ним в раздевалки, вызывал в тренерские и свою машину. Одной из потерпевших было меньше 14 лет.