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1 час назад

СК проведёт проверку по факту угроз в адрес Маргариты Симоньян со стороны «Азова»

RT на русскомиещё 1

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз, поступающих в адрес главного редактора RT Маргариты Симоньян и членов её семьи.

СК проведет проверку из-за угроз в адрес Симоньян
Фото: ReutersReuters

«В СМИ публикуется информация об угрозах со стороны украинского националистического батальона «Азов»* в отношении главного редактора RT Маргариты Симоньян и членов её семьи», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Бастрыкин дал указание центральному аппарату ведомства провести проверку по факту угроз и доложить о результатах.

2 августа Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Происшествия,Маргарита Симоньян,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Верховный суд,
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