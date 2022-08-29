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58 минут назад

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

News.ru

Власти Севастополя решили продлить «желтый» уровень террористической опасности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, подобный режим в Севастополе будет действовать еще 15 суток — до 13 сентября.

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
Фото: официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаеваофициальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Как председатель антитеррористической комиссии в Севастополе, на основании информации правоохранительных органов, принял решение о продлении «желтого» уровня террористической опасности в Севастополе. Режим продлевается с 18.00 29 августа на 15 суток, — написал он.

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Он добавил, что эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. «желтый» уровень террористической опасности вводится для того, чтобы спецслужбы работали в усиленном режиме.

Ранее Развожаев назвал Севастополь прифронтовым городом. 31 июля на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, начиненного поражающими элементами, о чем сообщил Развожаев. В штабе ЧФ уточнили, что взрывное устройство малой мощности было установлено на самодельный БПЛА. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Михаил Развожаев,
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