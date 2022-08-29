У побережья Швеции горит паром с сотнями пассажиров

У берегов Швеции горит автомобильный паром, на борту которого находятся 300 человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя морской администрации Йонаса Францена.
«На автомобильной палубе возник пожар», — сказал он агентству, указав, что на место происшествия были посланы семь судов и три вертолета.
Он также заявил, что проводится эвакуация людей.
Ранее стало известно, что пожар произошел на пароме Euroferry Olympia в Греции. На борту судна были 237 пассажиров и 51 член экипажа.
Все люди покинули горящий паром на спасательных шлюпках. Как уточнил капитан Euroferry Olympia, все эвакуированные здоровы, их начали забирать суда порта, а также береговой охраны Италии.