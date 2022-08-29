Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Югре

Техническая неисправность, ошибка пилота и плохая погода рассматриваются среди версий жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ханты-Мансийском автономном округе . Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России .

"В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.

Днем в понедельник вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Сургутском районе Югры. По данным следователей и прокуроров, на борту находились семь человек, четверо пострадали. Пассажиров эвакуировали бортом Центра медицины катастроф в больницу Сургута. Организованы проверки.