Паром с сотнями пассажиров загорелся у побережья Швеции

Автомобильный паром Stena Scandica, на борту которого находятся 300 человек, загорелся у берегов Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.
Судно находится возле берегов острова Готска-Санден. Сообщается, что возгорание произошло на автомобильной палубе, по словам местных властей, сейчас оно находится под контролем. К месту происшествия направили три вертолета и семь судов, ведется эвакуация людей.
Информации о пострадавших нет, причина пожара выясняется.
Напомним, что 2 августа на территории завода «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге загорелся корабль. Огонь охватил часть рыболовного судна «Механик Маслак». Пожар удалось быстро локализовать, пострадавших в инциденте нет — с судна удалось быстро эвакуировать всех работников.