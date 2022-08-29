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54 минуты назад

Паром с сотнями пассажиров загорелся у побережья Швеции

Никита Бородкин

Автомобильный паром Stena Scandica, на борту которого находятся 300 человек, загорелся у берегов Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.

Паром с сотнями пассажиров загорелся у побережья Швеции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Судно находится возле берегов острова Готска-Санден. Сообщается, что возгорание произошло на автомобильной палубе, по словам местных властей, сейчас оно находится под контролем. К месту происшествия направили три вертолета и семь судов, ведется эвакуация людей.

Информации о пострадавших нет, причина пожара выясняется.

Напомним, что 2 августа на территории завода «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге загорелся корабль. Огонь охватил часть рыболовного судна «Механик Маслак». Пожар удалось быстро локализовать, пострадавших в инциденте нет — с судна удалось быстро эвакуировать всех работников.

Происшествия,Адмиралтейские верфи,
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