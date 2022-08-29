Паром с сотнями пассажиров загорелся у побережья Швеции

Автомобильный паром Stena Scandica, на борту которого находятся 300 человек, загорелся у берегов Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно находится возле берегов острова Готска-Санден. Сообщается, что возгорание произошло на автомобильной палубе, по словам местных властей, сейчас оно находится под контролем. К месту происшествия направили три вертолета и семь судов, ведется эвакуация людей.

Информации о пострадавших нет, причина пожара выясняется.