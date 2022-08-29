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1 час назад

Автомобильный паром загорелся у побережья Швеции

Вечерняя Москваиещё 1

У Побережья Швеции загорелся автомобильный паром. На его борту находится порядка 300 человек. Об этом сообщило агентство агентство France-Presse со ссылкой на представителя морской администрации Йонаса Францена в понедельник, 29 августа.

Автомобильный паром загорелся у побережья Швеции
Фото: Youtube / Sweden ShipYoutube / Sweden Ship

— На автомобильной палубе возник пожар, — сказал он.

Францен добавил, что на данный момент к судну направили три вертолета и семь спасательных кораблей. Специалисты начали крупномасштабную спасательную операцию.

Уточняется, что речь идет о пароме Stena Scandica. Он находилось берегов шведского острова Готска-Санден. По предварительным данным, возгорание находится под контролем, его причина неизвестна. Информации о пострадавших нет, передает РИА Новости.

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