Автомобильный паром загорелся у побережья Швеции

У Побережья Швеции загорелся автомобильный паром. На его борту находится порядка 300 человек. Об этом сообщило агентство агентство France-Presse со ссылкой на представителя морской администрации Йонаса Францена в понедельник, 29 августа.

Фото: Youtube / Sweden Ship Youtube / Sweden Ship

— На автомобильной палубе возник пожар, — сказал он.

Францен добавил, что на данный момент к судну направили три вертолета и семь спасательных кораблей. Специалисты начали крупномасштабную спасательную операцию.