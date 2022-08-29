В Коми умер избитый чиновником музыкант

В Коми скончался музыкант Виктор Фатеев, за избиение которого арестовали замглавы администрации Печорского района Андрея Канищева. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на местный Минздрав.

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Конфликт между Фатеевым и Канищевым произошел 20 августа во время праздника в честь Дня Коми.

В управлении Следственного комитета (СК) РФ по Коми заявили, что в ходе конфликта в этот день мужчина 1981 года рождения ударил другого мужчину, в результате чего последний упал и ударился головой.

Нападавшему предъявили обвинение по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Суд арестовал его.

В сообщении СК не указаны имена обвиняемого и потерпевшего, но «КомиОнлайн» отмечает, что речь идет о Канищеве и Фатееве.

Издание подчеркивает, что Канищева отстранили от должности.