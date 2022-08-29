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1 час назад

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в ХМАО

Никита Бородкин

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку под Сургутом в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в ХМАО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На борту вертолета находились семь человек. Есть ли среди них пострадавшие — пока неизвестно. На место происшествия направлены спасатели, подробности инцидента выясняются.

Напомним, что накануне в Ставропольском крае неподалеку от хутора Шести рухнул вертолет Ми-2. В результате падения произошло возгорание травы на площади в два гектара, которое ликвидировали спасатели.

По словам местных властей, авария произошла из-за непогоды и при приземлении воздушное средство загорелось. В инциденте никто не пострадал, пилота обнаружили живым, госпитализация ему не потребовалась.

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