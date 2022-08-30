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1 час назад

Более 300 человек пропали без вести из Армении после конфликта в Нагорном Карабахе

Газета.Ruиещё 1

По состоянию на август этого года 303 человека из Армении считаются без вести пропавшими в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявила омбудсмен Армении Кристине Григорян по случаю Международного дня насильственных исчезновений, передает РИА "Новости".

Сотни человек пропали без вести после конфликта в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, такие подсчеты сделали сотрудники Международного комитета Красного Креста. Григорян заявила, что власти Азербайджана отказываются предоставлять сведения о пленных и без вести пропавших. Таким образом, отметила омбудсмен, республика использует вопросы "прав человека в политических целях, что запрещено международным гуманитарным правом".

"Для реализации норм, предусмотренных международным правом, государства должны закрепить эти нормы во внутреннем законодательстве и принять все необходимые меры для их выполнения", - подытожила Григорян.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения. Спустя нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль города Лачин, сел Забух и Сус в Лачинском районе.

Происшествия,Ильхам Алиев,Международный комитет Красного Креста,
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