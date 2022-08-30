Сотни человек пропали без вести после конфликта в Карабахе

По состоянию на август этого года 303 человека из Армении считаются без вести пропавшими в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявила омбудсмен Армении Кристине Григорян по случаю Международного дня насильственных исчезновений, передает РИА "Новости".
По ее словам, такие подсчеты сделали сотрудники Международного комитета Красного Креста. Григорян заявила, что власти Азербайджана отказываются предоставлять сведения о пленных и без вести пропавших. Таким образом, отметила омбудсмен, республика использует вопросы "прав человека в политических целях, что запрещено международным гуманитарным правом".
"Для реализации норм, предусмотренных международным правом, государства должны закрепить эти нормы во внутреннем законодательстве и принять все необходимые меры для их выполнения", - подытожила Григорян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения. Спустя нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль города Лачин, сел Забух и Сус в Лачинском районе.