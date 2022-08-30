Сотни человек пропали без вести после конфликта в Карабахе

По состоянию на август этого года 303 человека из Армении считаются без вести пропавшими в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявила омбудсмен Армении Кристине Григорян по случаю Международного дня насильственных исчезновений, передает РИА "Новости".

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По ее словам, такие подсчеты сделали сотрудники Международного комитета Красного Креста. Григорян заявила, что власти Азербайджана отказываются предоставлять сведения о пленных и без вести пропавших. Таким образом, отметила омбудсмен, республика использует вопросы "прав человека в политических целях, что запрещено международным гуманитарным правом".

"Для реализации норм, предусмотренных международным правом, государства должны закрепить эти нормы во внутреннем законодательстве и принять все необходимые меры для их выполнения", - подытожила Григорян.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения. Спустя нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.