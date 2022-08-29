Мигранты устроили гонки со смертельным ДТП на овощебазе в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Софийской овощебазе легковой автомобиль врезался в фуру. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Инцидент произошел во Фрунзенском районе. По словам очевидцев, гонки на овощебазе устроили мигранты, водитель Chevrolet набрал скорость, после чего автомобиль боком влетел в припаркованную фуру. Очевидцы произошедшего самостоятельно достали пассажиров легкового автомобиля.
Три человека скончались от полученных травм, еще двоих пострадавших госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе.
«В результате ДТП 23-летний водитель легковушки и двое пассажиров, 2001 и 2002 годов рождения, от полученных травм скончались на месте. Два других пассажира, оба 2001 года рождения, госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести», - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.