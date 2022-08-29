Мигранты устроили гонки со смертельным ДТП на овощебазе в Петербурге

«В результате ДТП 23-летний водитель легковушки и двое пассажиров, 2001 и 2002 годов рождения, от полученных травм скончались на месте. Два других пассажира, оба 2001 года рождения, госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести», - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.