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13 минут назад

Мигранты устроили гонки со смертельным ДТП на овощебазе в Петербурге

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге на Софийской овощебазе легковой автомобиль врезался в фуру. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Мигранты устроили гонки со смертельным ДТП на овощебазе в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел во Фрунзенском районе. По словам очевидцев, гонки на овощебазе устроили мигранты, водитель Chevrolet набрал скорость, после чего автомобиль боком влетел в припаркованную фуру. Очевидцы произошедшего самостоятельно достали пассажиров легкового автомобиля.

Три человека скончались от полученных травм, еще двоих пострадавших госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе.

«В результате ДТП 23-летний водитель легковушки и двое пассажиров, 2001 и 2002 годов рождения, от полученных травм скончались на месте. Два других пассажира, оба 2001 года рождения, госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести», - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Происшествия,МВД России,
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