Задержание участников элитного ралли в Москве сняли на видео

14 участников элитного автопробега задержали московском отеле Crown Plaza. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший снятое очевидцами видео задержания правонарушителей. На записи видно, как правоохранители выводят людей из здания гостиницы.

Накануне полицейские пресекли несанкционированную массовую акцию с участием люксовых автомобилей. Мероприятие не было согласовано с органами власти в установленном законом порядке. Полицейские установили организатора элитного ралли, им оказался гендиректор рекламной компании Алексей Хитров.