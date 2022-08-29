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26 минут назад

Задержание участников элитного ралли в Москве сняли на видео

Денис Фьючин

14 участников элитного автопробега задержали московском отеле Crown Plaza. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший снятое очевидцами видео задержания правонарушителей. На записи видно, как правоохранители выводят людей из здания гостиницы.

Накануне полицейские пресекли несанкционированную массовую акцию с участием люксовых автомобилей. Мероприятие не было согласовано с органами власти в установленном законом порядке. Полицейские установили организатора элитного ралли, им оказался гендиректор рекламной компании Алексей Хитров.

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